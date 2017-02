Alfano: i moderati tornino uniti contro il populismo

Roma, 24 feb. (askanews) - I moderati tornino insieme per battere il populismo. E' l'appello lanciato dal leader di Ncd, Angelino Alfano, in una lettera al Corriere della sera.

"Esiste un importante spazio - scrive - per idee e movimenti politici di impronta liberale e popolare, moderata e riformatrice. Esiste tra il Partito democratico e la Lega. Un'area che abbia a cuore la Repubblica e rilanci il progetto europeo, un'area che abbia programmi diversi dal Pd, dalla sua imperitura sinistra condizionante, e anni luce distante dai 'vaffa' grillini e dalle ruspe di Salvini, perché in Italia c'è tanto da costruire e molto da conservare".

"Allora, spazziamo via ogni equivoco: a destra - insiste Alfano - non c'è alcun liberale e, nell'area popolare e moderata, ce ne sono invece tanti che devono avere la generosità di unirsi per incidere e contare parlando con una voce sola. Questo il guado in cui ci troviamo adesso".

"A destra - prosegue - c'è l'opposto del liberalismo: ritorno alle monete nazionali, eliminazione della libertà di circolazione, cancellazione del trattato di Schengen, ripristino delle frontiere, uscita dall'Europa, ritorno ai dazi doganali, antieuropeismo in 'politica estera', protezionismo in politica economica, riduzione degli spazi di libertà conquistati negli ultimi decenni. Questo il cosiddetto 'sovranismo' che ha la pretesa di renderci più ricchi e sicuri e, invece, ci renderebbe più soli, più esposti a rischi terroristici e certamente più poveri. Ecco perché la destra di oggi non ha nulla a che vedere con il centrodestra di questi ultimi vent'anni: quello che sognava e prometteva la rivoluzione liberale".

"Noi - scrive ancora Alfano - siamo un'altra cosa e dobbiamo dimostrarlo fino alla fine, fino alla costituzione di quella voce unica. Noi che crediamo che il protezionismo non sia mai la risposta giusta, che chiudere le frontiere sia l'anticamera delle divisioni, che crediamo nel libero mercato e anche nella solidarietà perché il tasso di povertà è spesso l'indice che misura il tasso di ingiustizia. E sappiamo che ci sono momenti in cui è lo Stato a doversi fare carico di rimuovere queste ingiustizie".