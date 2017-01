Alfano: elezioni? Avanti finchè c'è carburante, senza psicodrammi

"In ogni caso ci affidiamo a Mattarella"

Roma, 15 gen. (askanews) - "Elezioni? Credo che questo governo possa andare avanti finchè c'è carburante, senza psicodrammi. Innanzitutto posso dire che noi siamo molto 'affidati' in senso latino, al Presidente della Repubblica. Poi posso dire che non stiamo ragionando di anni, ma di 7 mesi al massimo di anticipo, quindi nessun psicodramma. Infine nei primi 30 giorni di governo si sono evidenziati dei punti positivi". Così il ministro degli Esteri e leader Ncd, Angelino Alfano intervistato a In mezz'ora su Rai Tre.