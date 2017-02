Aborto, senatori Pd: ora legge per concorsi medici non obiettori

Roma, 23 feb. (askanews) - "Abbiamo già pronto un disegno di legge per regolamentare la riserva concorsuale per i medici non obiettori. Abbiamo intenzione di presentarlo al più presto e di chiederne la rapida calendarizzazione". Lo annunciano i senatori del Pd Monica Cirinnà, Sergio Lo Giudice e Beppe Lumia, componenti della Commissione Giustizia, convinti che il governatore del Lazio Zingaretti e il direttore generale dell'ospedale San Camillo di Roma abbiano "percorso la strada più giusta per riconoscere diritti sanciti da una legge dello Stato: quelli delle donne alla tutela della salute e ad avere accesso all'interruzione volontaria di gravidanza".

"La legge sull'obiezione di coscienza - precisano gli esponenti dem - non è in discussione e viene ampiamente attuata, tanto è vero che in Italia 7 medici su 10 sono obiettori. Prevedere una riserva concorsuale non significa operare una discriminazione, ma dare piena attuazione alla legge 194, attraverso una procedura per assumere le persone giuste al posto giusto, come avviene normalmente in altri settori. E' da un anno che diciamo che serve una legge nazionale per disciplinare concorsi come quello bandito al San Camillo".

"Chi si oppone dovrebbe lavorare per attuare la legge 194 in tutti i suoi aspetti, comprese le politiche di prevenzione dell'aborto e per una gravidanza consapevole. Con la salute delle donne non si scherza e un diritto non può essere riconosciuto solo sulla carta, ma non nei fatti", concludono Cirinnà, Lo Giudice e Lumia.