Aborto, Bindi: bene Zingaretti, se Lorenzin non d'accordo lasci

Roma, 24 feb. (askanews) - Rosy Bindi, ex ministro della Salute e esponente cattolica, difende la scelta del presidente della Regione Lazio di bandire un concorso per la selezione di medici non obiettori. E, alla stesso tempo si dice stupita non soltanto della posizione della Cei ma soprattutto di quella del ministro Beatrice Lorenzin. "Un ministro che non condivide le leggi dello Stato - dice - ha una sola strada: non fa più il ministro".

"Una volta che una legge è approvata - spiega - chi è al governo la applica. La 194 prevede la possibilità di praticare l'interruzione di gravidanza e un servizio sanitario nazionale deve garantirlo. Dunque, la Regione deve garantire che le donne che hanno scelto di interrompere la gravidanza lo possano fare. Quindi Zingaretti ha fatto bene".

"Da credente - aggiunge - non ho gioito neanche per la presa di posizione della Cei, ci sono tutti gli elementi per rispettare le leggi di un Paese. Non si stanno facendo privilegi. Trovo singolare la posizione del ministro, non si può criticare un presidente di Regione che sta applicando una legge".