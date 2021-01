Mercoledì 13 gennaio 2021 - 18:00

Mattarella chiede a Conte mettere fine a incertezza,parola a Renzi

Il premier incontra il Capo dello Stato e riapre canale con Iv

Roma, 13 gen. (askanews) – Il “segnale” che Renzi aspettava da giorni, il “riconoscimento” da parte del premier Conte che Italia viva è necessaria per proseguire l’esperienza di governo e che ci sarà un tavolo per ridiscutere il “patto di legislatura” alla fine è arrivato. Ed è arrivato dopo il colloquio di meno di un’ora al Quirinale tra il presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato che fino ad oggi era rimasto apparentemente in disparte e in attesa degli sviluppi della crisi oggi incontrando Conte ha sottolineato “la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia”. Conte ha riferito di aver chiesto lui stesso il colloquio con Mattarella per aggiornarlo sullo stato di salute della coalizione. E durante il colloquio Mattarella lo ha incoraggiato a perseguire la strada del dialogo. Una strada interrotta bruscamente ieri quando da palazzo Chigi era stato dato l’ultimatum: se Renzi ritira i ministri mai più al governo con Iv.

La mattinata era iniziata con dei segnali distensivi grazie al lavoro di mediazione svolto dal Pd e al quale Renzi e i suoi avevano fatto sapere che quello che mancava per giungere a una soluzione era un “segnale” da parte del premier in persona. Il leader di Iv infatti non ha mai nascosto la sua irritazione per l’atteggiamento di chiusura del premier. I due non si sono mai parlati direttamente in tutto questo periodo. Un gesto che probabilmente ha contribuito a esacerbare gli animi. E Conte, non a caso dopo aver parlato con il Capo dello Stato, ha dato quel segnale, ha fatto una esplicita apertura, dichiarando che Iv è parte essenziale della maggioranza e che lavorerà per un patto di legislatura con tutti gli alleati. Se questo basterà per scongiurare la crisi è presto per dirlo. La conferenza stampa di Renzi e della delegazione di governo intanto è slittata dalle 17,30 alle 18.