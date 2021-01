Mercoledì 13 gennaio 2021 - 18:28

Italia Viva lascia il Governo Conte, Renzi: “scelta coraggiosa”

No ad aggrapparsi allo status quo e a commissariamento democrazia. Non è un reality show

Roma, 13 gen. (askanews) – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera ha annunciato “le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto dal Governo come da lettera inviata al presidente el Consiglio”. Sta ora al presidente del Cosniglio decidere che conseguenze trarne.

“Sono – ha detto Renzi- momenti difficili, chi sa la fatica che si fa a dimettersi sa che ci vuole grande coraggio e libertà interiore. E’ più difficile lasciare una poltrona che non aggrapparsi a difesa status quo”.

“La crisi politica non è aperta da Iv, è aperta da mesi. E il salto di qualità non lo ha chiesto Iv, lo hanno chgiesto anche altre forze”. E ha aggiunto: “diciamo basta alla politica dei commissariamenti, chiediamo di rispettare le forme democratiche e i cardini della democrazia. Non accettiamo la trasformazione della democrazia in reality show”.,