Mercoledì 13 gennaio 2021 - 01:05

Il Cdm approva il Recovery plan (con l’astensione delle ministre Iv)

Bellanova e Bonetti

Roma, 13 gen. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza con l’astensione delle ministre di Iv Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Lo confermano fonti di governo.

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati fatti “passi in avanti” con modifiche che “sono il risultato delle insistenze rimaste a lungo pressoché isolate del partito di Matteo Renzi” ma “rimangono troppe le criticità” in un testo giudicato in “drammatico ritardo” sulle urgenze del Paese. E’ quanto si apprende da fonti di Italia viva sul Recovery plan, su cui le ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova si sono appunto astenute.

