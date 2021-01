Mercoledì 13 gennaio 2021 - 16:31

Covid,Conte: stasera nuove misure per fermare variante insidiosa

Il contagio sta tornando a salire anche in Italia

Roma, 13 gen. (askanews) – “Questa sera dobbiamo adottare il decreto per prorogare lo stato di emergenza e adottare le misure per rendere il paese più resiliente rispetto alla curva epidemiologica e a queste varianti molto insidiose, abbiamo segnali che sta aumentando anche da noi” come in altri paesi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dpo il colloquio al Quirinale con il presidente Mattarella.