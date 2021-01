Mercoledì 13 gennaio 2021 - 00:59

Cosa ha detto Conte sul Mes

Durante il Cdm

Roma, 13 gen. (askanews) – “Il Mes non è ricompreso nel Next Generation e quindi non è questa la sede per affrontare una discussione sul punto”. E’ quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende da fonti di governo, nel corso del Consiglio dei ministri sul Recovery fund.

A sollevare il tema dell’attivazione del Mes sanitario sono state le ministre di Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, che hanno annunciato la loro astensione.

Conte ha invitato a “non speculare sul numero dei decessi in Italia per invocare l’attivazione del Mes” con “un accostamento che offende la ragione e anche l’etica”.

Afe/Int5