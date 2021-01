Mercoledì 13 gennaio 2021 - 16:30

Conte: sto lavorando a un patto di legislatura

"Una crisi non sarebbe capita"

Roma, 13 gen. (askanews) – “Sto già lavorando a un patto di legislatura”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al rientro dal Quirinale. “Il governo può andare avanti solo col sostegno della coalizione. Di tutte le forze della maggioranza”, ha anche affermato il premier. “Spero che non si arrivi a tanto”, così Conte sul possibile ritiro delle ministre di Italia Viva. “Una crisi non sarebbe compresa dai cittadini”, ha aggiunto. “Il governo deve avere una maggioranza solida, non può prendere un voto qua e là”. Così sempre Conte, rispondendo a chi gli ha chiesto se stesse cercando dei “responsabili”. E ha anche detto: “Italia viva sa che ogni volta che ha posto dei problemi in modo costruttivo, che c’è una discussione vera intorno a un tavolo con la volontà di trovare una soluzione troveranno in me sempre il massimo dell’attenzione”. E sul Recovery: “Ringrazio tutte le forze di maggioranza perché hanno lavorato intensamente con osservazioni critiche per migliorarlo. Quando si lavora insieme si producono buoni risultati”. Precisando: “Se ci confrontiamo, se c’è un dialogo politico, se ci si siede intorno a un tavolo in modo costruttivo – ha aggiunto – si migliora il progetto di governo, le azioni diventano più incisive. Se c’è questo animo io fino all’ultimo giorno e all’ultima ora lavorerà per rafforzare la coesione della maggioranza. Non lo faccio per una questione personale ma per il bene dei cittadini”. (Foto di repertorio).

Afe/Bar/