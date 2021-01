Mercoledì 13 gennaio 2021 - 22:04

Conte al Cdm: Italia Viva ha scelto crisi,danno notevole a Italia

Renzi si è assunto "grave responsabilita".. Sono sinceramente rammaricato"

Roma, 13 gen. (askanews) – “Purtroppo questa sera Italia viva si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri, per il notevole danno che si sta producendo per il nostro Paese per unaIcrisi di governo nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che il Paese sta attraversando”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, in apertura del Consiglio dei ministri.