Martedì 12 gennaio 2021 - 22:21

Renzi: pronto governo Conte-Mastella, noi non siamo disponibili

"Hanno già trovato l'accordo"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Ieri il portavoce Casalino ha detto ‘Renzi lo asfaltiamo’, Conte oggi ha detto che non è disponibile. Secondo me vuol dire che hanno già l’accordo, e lo ha confermato Goffredo Bettini. Penso che abbiano trovato i numeri per il nuovo governo. Si passa al governo Conte-Mastella. Lo rispettiamo, ma non siamo disponibili a essere complici del più grande sperpero di denaro”. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, a Cartabianca su Rai3.

“Se non volete le nostre idee andate avanti con Mastella”, ha aggiunto.