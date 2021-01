Martedì 12 gennaio 2021 - 11:25

Cosa dice Zingaretti

"Spero non si arrivi alla crisi"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Continuo a chiedere e a sperare che non si arrivi alla crisi ma è oggettivo che quando un vaso si rompe non è detto che si rimettano insieme i cocci”: lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ospite di Start su Skytg24, commentando la posizione del M5S secondo il quale sarebbe impossibile un governo con Italia viva se facesse cadere il governo Conte.

“Si parla di elezioni anticipate, sarebbero in contraddizione con i bisogni dell’Italia. A volte – è il monito di Zingaretti – si arriva a elezioni non perché lo si decide ma perché si rotola in situazione di ingestibilità politica”.

