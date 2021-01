Lunedì 11 gennaio 2021 - 14:45

Quali misure contiene la bozza del dpcm

Speranza: non c'è il weekend arancione

Roma, 11 gen. (askanews) – Possibile ricevere in casa massimo due persone in tutte le zone; divieto di asporto del cibo dopo le 18 dai ristoranti e dai bar; stop alla mobilità tra le Regioni, anche per le zone gialle. Sono queste, secondo quanto si apprende, le ipotesi sulle misure per combattere la pandemia, avanzate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dalla riunione tra governo e Regioni questa mattina.

C’è poi l’ipotesi di una zona “bianca” con soglie molto basse, per dare un segnale al Paese che si sta lavorando per entrare in una fase diversa in un tempo medio. Nella bozza del dpcm non c’è il weekend arancione.

Bla/int5