Domenica 10 gennaio 2021 - 16:24

Governo,Salvini: basta tira molla, hanno numeri? No, allora a casa

Conte non mi chiama? Faccio gli interessi del Paese

Roma, 10 gen. (askanews) – “Non possiamo andare avanti ancora con questo tira e molla. Oggi c’erano due interviste sulle scuola che dicevano l’una il contrario dell’altra: la Azzolina dava la colpa agli altri e la Bonetti dava la colpa all’Azzolina. Se non sono in grado di governare, vadano in Parlamento la settimana prossima e così la risolvono. se hanno i numeri vanno avanti, altrimenti vanno a casa”. Lo dice Matteo Salvini a In Mezz’ora in Più su Rai3.

“Domani c’è un voto” in Europa “sul regolamento su come utilizzare” i fondi europei, “questo regolamento non mi piace e voteremo contro” perchè con questo “regolamento rientra l’austerità che tutti abbiamo condannato”, rileva Salvini aggiungendo: “Ti dicono: ti presto questi soldi a patto che torni a rispettare il rapporto del 3% deficit/Pil sennò ti taglio le pensioni e alzo le tasse”.

Salvini ha ribadito che “è dai primi di dicembre che cerco Conte per parlare della Gronda, dell’Ilva… ma è scomparso”. Comunque, ha aggiunto, “anche se Conte maleducatamente si fa gli affari suoi, noi continuiamo a lavorare per il Paese”.