Sabato 9 gennaio 2021 - 20:01

Conte: Italia sfibrata, dobbiamo superare fibrillazioni

Virus mette a dura prova anche nostra tenuta psicologica

Roma, 9 gen. (askanews) – L’Italia è “sfibrata” da questo “periodo dificilissimo” ed “io non vedo l’ora di poter superare le fibrillazioni in corso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su facebook.

“Il Paese – ha sottolineato – sta attraversando un periodo difficilissimo. L’intera comunità nazionale appare sfibrata da questo lungo periodo (ormai quasi un anno) di pandemia, che sta mettendo a dura prova la nostra economia, la nostra tenuta sociale, persino la nostra tenuta psicologica”.

Per Conte “abbiamo così tanti problemi da risolvere e così tante soluzioni da offrire, soluzioni a cui hanno contribuito tutte le forze di maggioranza e che ritengo valide ed efficaci, che non vedo l’ora di poter superare le fibrillazioni in corso”.