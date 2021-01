Giovedì 7 gennaio 2021 - 14:13

Recovery, Gualtieri ha visto M5s-Leu-Pd. Iv attende documenti

Oggi la bozza ai partiti poi forse vertice con Conte

Roma, 7 gen. (askanews) – Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha avuto ieri incontri separati in videoconferenza con i rappresentanti di M5s, Leu e Pd a cui ha illustrato le modifiche al Piano di ripresa e resilienza.

“Era stato proposto un incontro anche a Italia viva, che però ha declinato l’invito perchè prima vuole avere tutta la documentazione da esaminare”, spiegano fonti di governo.

La bozza con la nuova versione del piano, spiegano le fonti, dovrebbe essere inviata in giornata a tutti i partiti di maggioranza. Poi, in serata, non è escluso che si tenga un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti. “Si dovrebbe discutere del Piano, non della crisi”, spiegano altre fonti di governo, precisando però che al momento non è stato fissato un incontro. Ma l’intesa sul piano è uno dei punti fondamentali per cercare una ricomposizione tra le forze di maggioranza.