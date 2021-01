Giovedì 7 gennaio 2021 - 18:19

Berlusconi: centrodestra liberale non può che condannare Trump

"Un leader non dovrebbe suscitare e incoraggiare certi gesti"

Roma, 7 gen. (askanews) – Un “centrodestra liberale” non può che condannare la linea del presidente Usa uscente Donald Trump, perché un leader di un paese democratico non deve “permettersi” di “incoraggiare” o “suscitare” comportamenti come quelli visti ieri da parte dei suoi sostenitori. Lo scrive il leader di Fi Silvio Berlusconi in una nota. “Sorprendono ed addolorano le drammatiche immagini di ieri a Washington. Sono stati violati i luoghi simbolo della democrazia americana, quella democrazia che è modello per noi e per tutti i popoli liberi”.

Continua Berlusconi: “Aver suscitato, incoraggiato, evitato di condannare questo tipo di comportamenti è un comportamento che nessun leader politico dovrebbe permettersi in un paese democratico. La presidenza Trump, che ha avuto anche aspetti positivi, si conclude nel peggiore dei modi. Non accettare la sovranità popolare, certificata da tutti gli organi giurisdizionali fino alla Corte Suprema, significa mettere in discussione i principi stessi della democrazia liberale e creare una lacerazione pericolosissima nella società Americana. Una lacerazione condannata da molti esponenti autorevoli e responsabili dello stesso Partito Repubblicano”.

Aggiunge il leader di Fi: “Un centro-destra liberale non può che esprimere questa stessa condanna. Mi auguro, nell’interesse dell’America e di tutto il mondo libero, che il presidente Biden riesca a ricucire questa irresponsabile lacerazione. I valori democratici, il rifiuto della violenza e il rispetto delle libere scelte di un popolo sono i capisaldi di ogni grande democrazia. Sono valori che gli Stati Uniti hanno coltivato, tramandato ed esportato in tutto il mondo, da sempre. E noi italiani saremo sempre grati per questo al grande popolo degli Stati Uniti d’America. Pertanto, bisogna saper accettare ciò che questi stessi valori ci impongono. E, soprattutto, capire quando è necessario ed opportuno fare un passo di lato, ed uscire di scena”.