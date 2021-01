Martedì 5 gennaio 2021 - 10:14

“Se la Regione Lombardia non è in grado, subentri lo Stato”

Così il viceministro Misiani

Roma, 5 gen. (askanews) – “Se la Regione a guida leghista, che aveva già combinato disastri con la vaccinazione anti influenzale, non è in grado di attuare quella contro il Coronavirus, è giusto che subentri lo Stato esercitando i poteri sostitutivi. Perché la salute dei lombardi è troppo importante per continuare a lasciarla in mano a chi ha fallito”. Lo scrive su Facebook Antonio Misiani, viceministro dell’Economia.

Misiani ricorda che la Lombardia come quota di vaccini somministrati in rapporto alle dosi consegnate è quartultima.

Dopo Molise, Calabria e Sardegna. “Il presidente Fontana – sottolinea – può fare tutti i rimpasti di Giunta possibili e immaginabili. L’assessore Gallera è perfetto, come capro espiatorio. Avrebbe dovuto dimettersi da mesi. Lo farà adesso, su richiesta del presidente Fontana e con il via libera decisivo del suo dante causa: Matteo Salvini. Ma il problema è nel manico: una gestione della sanitß lombarda catastrofica, una classe politica che in Regione comanda ininterrottamente da più di vent’anni e che si è dimostrata per l’ennesima volta incapace di ammettere i propri errori e men che meno di porvi rimedio. Il programma di somministrazione dei vaccini è vitale per uscire dall’emergenza COVID-19. A maggior ragione lo è in Lombardia, che detiene il tragico primato per numero di decessi”.

