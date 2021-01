Martedì 5 gennaio 2021 - 11:24

Nuova stretta anti-Covid. Slitta all’11 gennaio ritorno a scuola per superiori

Italia in zona arancione nel prossimo weekend

Roma, 5 gen. (askanews) – Via libera alla nuova stretta anti-Covid. Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che sarà in vigore dal 7 al 15 gennaio. Dopo un dibattito molto acceso in Cdm, per le superiori la ripresa dell’attività in presenza, al 50 per cento, slitta all’11 gennaio. Per elementari e medie la ripartenza resta dal 7. Ma diverse Regioni hanno scelto di andare per conto loro. In Veneto, Fiuli Venezia-Giulia e Marche si tornerà sui banchi dal 31 gennaio.

Resta in vigore il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse anche nei giorni feriali, tranne che per esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Il 7 e 8 gennaio, quindi, zona gialla “rafforzata” su tutto il territorio, nel weekend del 9 e 10 torna invece la zona arancione, con negozi aperti.