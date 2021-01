Lunedì 4 gennaio 2021 - 19:36

“La lentezza delle vaccinazioni è inaccettabile” (Berlusconi)

"Il piano procede in misura quasi simbolica"

Roma, 4 gen. (askanews) – La lentezza del piano di vaccinazioni è “inaccettabile”, secondo il leader di Fi Silvio Berlusconi.

Intervenendo in video-conferenza al coordinamento di Fi Marche, Berlusconi ha spiegato: “Il piano vaccinale procede molto lentamente, in una misura quasi simbolica. Si parla di un anno o più per vaccinare l’intera popolazione italiana”.

“Un tempo inaccettabile – ha aggiunto – se consideriamo il costo che ogni giorno di pandemia comporta in termini di vite umane, di sofferenze, e di difficoltà economiche per le categorie meno garantite, gli artigiani, i commercianti, le partite Iva, i giovani, i lavoratori a contratto, le piccole imprese”.

Adm/Int9