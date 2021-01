Domenica 3 gennaio 2021 - 11:22

Oggi vertice governo su Covid, si valutano nuove misure

Punto sull'epidemia e sulla fine delle restrizioni per le festività

Roma, 3 gen. (askanews) – E’ in programma questa mattina una riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e i capi delegazione dei partiti di governo.

Sul tavolo, spiegano fonti dell’esecutivo, la situazione dell’epidemia da Covid-19, vista anche la scadenza, il 7 gennaio, delle misure messe in campo in occasione delle festività. In relazione ai dati dei contagi, il governo è pronto a valutare nuovi provvedimenti.

Alla riunione partecipano anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico.

Intanto sono 79.146 le persone vaccinate fino a ora in Italia contro il Covid 19. Il dato aggiornato è riportato sul sito del Ministero della Sanità. Dal 30 dicembre al primo gennaio, informa il Ministero, sono state consegnate 469.950 dosi di vaccino. Tra i vaccinati, le donne sono 46.709 e gli uomini 32.437. La regione con più vaccinati è il Lazio (16.752) seguita dal Veneto (11.119) e dal Piemonte (9.719).

Afe