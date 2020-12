Mercoledì 30 dicembre 2020 - 13:09

Covid, Conte: no obbligo vaccini ma valuteremo “patentino”

"Al momento non abbiamo deciso"

Roma, 30 dic. (askanews) – Su un eventuale patentino per i vaccinati “faremo le valutazioni. C’è la proposta che chi si sottopone alla vaccinazione possa avere una sorta di abilitazione per una maggiore mobilità. Valuteremo, non abbiamo ancora deciso nulla”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno.

“Non interverremo con l’obbligatorietà ma con la comunicazione scientifica, la persuasione, l’affidamento”, ha aggiunto.