Martedì 29 dicembre 2020 - 09:30

Fico: sono fiducioso, governo arriverà a fine legislatura

Se motivi per farlo nascere ora motivi per farlo andare avanti

Roma, 29 dic. (askanews) – “Sono assolutamente fiducioso che questo governo possa arrivare fino alla conclusione naturale della legislatura”. Lo ha sostenuto il presidente della Camera Roberto Fico in una intervista ad Avvenire.

“Questo governo – ha aggiunto – dovrebbe avere maggiore consapevolezza e orgoglio dei risultati ottenuti, a fronte di prove che ha dovuto affrontare, impensabili al momento della sua costituzione, nell’estate del 2019. Se ci sono state delle motivazioni che lo hanno fatto nascere – ha rilevato Fico – a maggior ragione ce ne sono ora per andare avanti”.

Fico ha definito “un risultato estremamente positivo” il via libera della Camera alla manovra. Certo, ha sottolineato, “il poco tempo a disposizione è una cattiva consuetudine che va assolutamente modificata, nel rispetto delle prerogative delle forze politiche e del singolo parlamentare. Ma non posso non ricordare che eravamo, stavolta, in piena emergenza e il provvedimento ha dovuto subire corpose integrazioni in corso d’opera, soprattutto per via dei diversi decreti ristori che si son via via resi necessari. II Parlamento si conferma elemento centrale della legislazione, nel suo ruolo di indirizzo, controllo e dialogo fondamentale in una democrazia parlamentare”.