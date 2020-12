Mercoledì 23 dicembre 2020 - 16:05

Recovery Fund, Conte: task force superata perché non è mai esistita

"Migliaia di cantieri, struttura di monitoraggio la chiede l'Europa"

Roma, 23 dic. (askanews) – “La task force, diciamo la struttura centralizzata che avrebbe sopravanzato i ministeri, che avrebbe eliminato, prevaricato le prerogative, quella task force è stata superata perché non é mai esistita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata odierna di Porta a Porta su Rai1.

“E’ impensabile – ha spiegato – che ci sia una struttura – ce lo chiede l’Europa: una struttura di monitoraggio sì, a pagina 33 della linee guida della Commissione europea, è prevista una struttura di monitoraggio per interloquire con l’Europa, ci sarà lo scambio di informazioni costante, per aggiornare l’Europa, ma serve anche a noi, lo stato di andamento degli investimenti, delle varie opere. Avremo migliaia e migliaia di cantieri: pensare che non ci sia una struttura di monitoraggio che possa dialogare con tutte le amministrazioni centrali che rimangono soggetti attuatori, con tutte le amministrazioni periferiche, con i privati vincitori di bandi, pensare che non ci sia una struttura che monitori, che coordini tutto questo, è impensabile. Dev’essere, ce lo chiede l’Europa, centralizzata e vogliono un soggetto responsabile, io non voglio un soggetto responsabile e abbiamo previsto i ministri di spesa più importanti, che sono l’Economia e lo Sviluppo economico”.

Quanto alla contestata task force composta da sei manager, “su questo, ho già detto alle forze politiche – ha precisato Conte – che se ci sono proposte migliorative ci si lavora, ci si siede a un tavolo e si lavora nell’interesse del Paese e della massima funzionalità. Ma un presupposto deve essere chiaro a tutti e mi sembra che nel dibattito pubblico, per quanto vivace, non sia sfuggito: e cioè che abbiamo una capacità amministrativa, di spendere risorse pubbliche, molto modesta, tant’è che tanti fondi europei li perdiamo e non riusciamo a investirli quindi dobbiamo senz’altro dotarci di questa struttura di monitoraggio. E io auspico anche, ecco perché lavoreremo in questi giorni con le varie delegazioni e le forze politiche di maggioranza, dobbiamo anche rinforzare la capacità amministrativa delle strutture centrali e periferiche”.