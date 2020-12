Mercoledì 23 dicembre 2020 - 10:30

“Col vaccino ritroveremo la nostra libertà” (Di Maio)

"Sarà un Natale diverso, viviamolo in solidarietà"

Roma, 23 dic. (askanews) – “Ormai manca poco al Natale. Sarà – scrive su Facebook il ministro degli esteri Di Maio – diverso per tutti noi, in molti casi rimarremo lontani dai nostri cari. Io starò a Roma, distante dalla mia famiglia, ma come ha detto Papa Francesco nei giorni scorsi, proviamo a vivere questo Natale in autentico spirito di solidarietà.

So bene che il 2020 è stato un anno davvero difficile per tutti, ma per fortuna è arrivata una buona notizia: il vaccino anti covid è pronto. Il 27 dicembre sarà il “Vaccine day” in tutta Europa, anche in Italia inizieranno le prime vaccinazioni e si partirà dal nostro personale medico.

Col vaccino finalmente potremo toglierci la mascherina e ritrovare la libertà che da mesi ormai abbiamo perso.

Mettiamo in sicurezza la nostra vita e prepariamoci a ripartire” Vgp/Int5