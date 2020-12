Martedì 22 dicembre 2020 - 01:44

Difesa, oggi Mattarella si collega con i militari all’estero

Il Capo dello Stato sarà con il ministro Guerini

Roma, 22 dic. (askanews) – Oggi, martedì 22 dicembre 2020, alle ore 11, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, si collegherà con i militari italiani presenti in teatri operativi all’estero dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Coi), diretto dal generale di Corpo d’Armata, Luciano Portolano.

Quest’anno, per la prima volta, ci saranno collegamenti anche da località in territorio nazionale (ospedale da campo a Perugia, alcuni Drive Through della Difesa dislocati in Italia e personale militare impiegato presso le Rsa).

Sarà possibile seguire l’evento su Rainews24 e sulla pagina Fb del Ministrero della Difesa.