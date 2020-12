Lunedì 21 dicembre 2020 - 12:42

Recovery Fund, Conte: si discute di tutto ma dovrò trovare sintesi

"Oggi riprendo incontri con forze politiche"

Bologna, 21 dic. (askanews) – “Si può discutere di tutto” sul Recovery Fund “ma lo dobbiamo fare nel merito e dovrò trovare una sintesi efficace”. Non si può più ritardare, per questo “oggi riprendiamo gli incontri con le delegazioni della varie forze politiche innanzitutto di maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un collegamento all’inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub cuore tecnologico della Smart City.

“Abbiamo già comunicato ufficialmente che al di là della discussione politica e delle polemiche che ci sono in questi giorni, dobbiamo riprendere con la massima lena e il massimo vigore la discussione sul Recovery plan italiano – ha spiegato Conte -. Non ci possiamo permettere agli occhi dei cittadini di ritardare oltre. Per questo oggi riprendiamo gli incontri con le delegazioni della varie forze politiche innanzitutto di maggioranza per operare subito, nei prossimi giorni, alla necessaria sintesi”.

