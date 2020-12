Sabato 19 dicembre 2020 - 12:32

“Se cade il governo Conte si torna alle urne” (Orlando)

"No a maggioranze alternative"

Roma, 19 dic. (askanews) – “No, non siamo assolutamente per andare oltre questa formula, se cade questo governo la strada è quella delle urne. Sappiamo che nella Cosittuzione c’è scritto che si deve fare un tentativo ma sappiamo che questo tentativo non porterebbe a niente”. Lo ha detto il vice segretario del Pd Andrea Orlando rispondendo, intervistato a Rainews 24, a una domanda sulla possibilità di creare una maggioranza alternativa a quella attuale nel caso di crisi del governo Conte.

“Con la destra di governi non ne vogliamo fare, sarebbe paradossale riportare Salvini al governo” ha concluso.

Vep/Int9