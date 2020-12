Venerdì 18 dicembre 2020 - 18:53

In corso Consiglio ministri, attesa per decreto misure Natale

Il Governo è riunito a palazzo Chigi

Roma, 18 dic. (askanews) – E’ in corso il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. E’ atteso per stasera il decreto con le nuove misure restrittive per il periodo delle feste natalizie.

In serata, con orario ancora da definire, è prevista una conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.