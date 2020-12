Venerdì 18 dicembre 2020 - 20:26

Il Cdm ha approvato la nuova stretta per le Feste

"Indispensabili per contenere i contagi e prevenire una terza ondata"

Roma, 18 dic. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove regole restrittive per contenere il contagio in vista delle festività natalizie. Lo rende noto il ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini su twitter.

“Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contagi e prevenire una terza ondata. Saranno un Natale e un Capodanno diversi per tutti ma il sacrificio va fatto, perché servirà a evitare sofferenze e salvare vite”, afferma il capodelegazione Pd.

Luc/Int5