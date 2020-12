Venerdì 18 dicembre 2020 - 09:38

Governo, Salvini: Conte è finito, tocca al centrodestra

Molti in Parlamento sono disponibili per altro esecutivo

Roma, 18 dic. (askanews) – “Si metteranno d’accordo per tirare a campare un altro po’, ma ormai il governo Conte è finito. È sotto gli occhi di tutti”. Il leader della Lega Matteo Salvini in una intervista al Quotidiano nazionale parla della crisi della maggioranza e a proposito delle vie d’uscita osserva “quello che dice la Costituzione. O il voto o un nuovo governo. Il voto resta l’opzione principale. Credo comunque che esista uno spazio per un governo di centrodestra, non a guida Salvini”.

Pare più uno slogan che una possibilità concreta…”Per niente. Ci sono tanti parlamentari dell’attuale maggioranza che, a microfoni spenti, vengono a manifestarci il loro malcontento. Non voglio fare accordi organici con nessuno oltre al centrodestra – assicura – ma in Parlamento ci sono molti disponibili a mettersi al servizio del Paese per il tempo che resta nella legislatura”.

E sul nome che potrebbe guidare questo governo Salvini dice: “Il nostro mondo, quello di centrodestra, è pieno di personalità che potrebbero farlo: imprenditori, manager, persone esterne alla politica”.