Venerdì 18 dicembre 2020 - 22:11

“Forte preoccupazione che la curva si impenni, decisione sofferta” (Conte)

"Ristori immediati"

Roma, 18 dic. (askanews) – “C’è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo natalizio. Il Cts ci ha consegnato un verbale per cui ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti e la diffusa voglia di convivialità di questi giorni. Dobbiamo intervenire, non è una decisione facile ma sofferta per rafforzare le misure necessarie per cautelarci meglio in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri.

Nel decreto approvato dal Cdm questa sera ci sono anche immediati ristori per ristoranti e bar che saranno costretti a chiudere dal 24 dicembre al 6 gennaio. “Volevamo inserire immediatamente le misure di ristoro perché comprendiamo le difficoltà economiche dei commercianti, siamo al loro fianco.

Quindi accanto alle misure restrittive nel decreto sono previste nuove misure economiche per chi subisce danni economici, deve essere subito ristorato. Abbiamo stanziato 645 milioni a favore dei ristoranti e bar che dal 24 dicembre al 6 gennaio saranno costretti alla chiusura. Riceveranno il 100% di quanto già ricevuto su base decreto rilancio”, ha spiegato.”Non prevediamo l’obbligatorietà del vaccino – ha concluso – è una scelta precisa, lo offriamo facoltativamente ma abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare che il vaccino è testato dalle istituzioni più qualificate in Europa.

Sarà un vaccino sicuro, sarà offerto a tutti e speriamo tutti si predispongano a farlo”.

