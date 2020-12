Venerdì 18 dicembre 2020 - 22:01

Covid, Conte: forte preoccupazione che curva contagi si impenni

Decisione sofferta ma dobbiamo intervenire per rafforzare misure

Roma, 18 dic. (askanews) – “C’è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo natalizio. Il Cts ci ha consegnato un verbale per cui ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti e la diffusa voglia di convivialità di questi giorni. Dobbiamo intervenire, non è una decisione facile ma sofferta per rafforzare le misure necessarie per cautelarci meglio in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri.