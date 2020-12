Venerdì 18 dicembre 2020 - 20:03

A tavola 2 non conviventi, come sarà il Natale

Dal 24 al 6 Italia zona rossa, arancione nei giorni lavorativi

Roma, 18 dic. (askanews) – Nell’incontro delle Regioni con il governo, il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, e il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, è stata rispiegata l’impostazione delle misure che saranno contenute in un decreto legge, e non un Dpcm. Dal canto loro quindi le regioni “hanno preso atto delle misure” decise dal governo e hanno “fortemente insistito” sul tema dei ristori, “ristori rapidi per tutte le categorie economiche colpite dalle misure restrittive”.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio compreso, le misure restrittive non seguiranno le fasce territoriali ma un’impostazione “a giorni rossi”, ovvero i festivi e prefestivi saranno giornate da bollino rosso, che per tutto il territorio nazionale seguono le misure più restrittive corrispondenti a quelle delle zone rosse, gli altri giorni sono arancioni, con la rispettiva normativa delle zone arancioni.

Sono ancora sul tavolo eventuali deroghe che riguardano la possibilità di ospitare per le feste alcuni congiunti, l’ipotesi è al massimo quella di 2 congiunti non conviventi col nucleo familiare. Ma su questo tema, come su quello di un allargamento comunque ai minori, il governo si è riservato di decidere, sarà il Consiglio dei ministri a tirare le fila.

Gtu/int5