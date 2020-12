Giovedì 17 dicembre 2020 - 08:22

“Zona rossa a Natale? Sì, ma solo con i ristori” (Luca Zaia)

Intervista alla Stampa: in percentuale a perdite fatturato

Roma, 17 dic. (askanews) – La “zona rossa” per Natale va bene, sol se ci saranno “i ristori in percentuale sulle perdite di fatturato” delle imprese. Lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia in un’intervista pubblicata oggi su La Stampa.

“Chiudano ma a patto che ci siano i ristori in percentuale sulle perdite di fatturato”, ha detto Zaia. “Se è vero che si pensa a una misura dal 24, sarà fondamentale, in sicurezza, lasciare spazio nei prossimi giorni ai cittadini di fare la spesa. E per il giorno di Natale, adottando il modello tedesco, pranzi limitati alla stretta cerchia famigliare”, ha continuato Zaia.

