Giovedì 17 dicembre 2020 - 20:31

Governo,Bellanova:vedremo se ci sono condizioni per andare avanti

"Aspettiamo riflessioni Conte, ci farà sapere. Tempi non lunghi"

Roma, 17 dic. (askanews) – “Abbiamo ribadito al presidente del Consiglio che le questioni non sono gli incarichi o nuove formule di governo ma quelle che stanno nel nostro documento, la visione di Paese”. Lo ha detto ai cronisti la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova al termine dell’incontro fra Italia viva e il premier Giuseppe Conte.

“Abbiamo rappresentato al presidente – ha sottolineato – le nostre argomentazioni. Ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per continuare a lavorare con un programma ulteriore. Abbiamo illustrato un percorso in cui ci sono tutti i punti che per noi sono dirimenti e riguardano la vita dei cittadini di questo paese. Ora Conte approfondisce e poi avremo ulteriori passaggi”.

Secondo l’esponente di Italia viva “il presidente Conte ha detto che ha letto la lettera di Matteo Renzi. L’ha trovata interessante e utile. Ci farà sapere una risposta ai punti che abbiamo posto”, ha aggiunto precisando che “per noi non sono tempi lunghi”.