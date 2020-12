Giovedì 17 dicembre 2020 - 09:32

“Conte cambi passo, ha abusato dell’emergenza” (l’avvertimento di Rosato)

"Non vogliamo strappo ma è momento di cambiare"

Roma, 17 dic. (askanews) – “Conte ha abusato dell’emergenza e della fiducia che gli abbiamo dato. E’ il momento di tornare a un maggior senso di responsabilità”. Lo dice, in un’intervista alla Stampa, Ettore Rosato, presidente del gruppo di Italia viva alla Camera. “Noi – aggiunge – non abbiamo interesse nè intenzione di fare uno strappo. Però questo è il momento di cambiare. E di cambiare radicalmente”. E mentre “il rimpasto mi sembra un tema già chiuso” resta sul tavolo quello delle dimissioni: “Le ministre di Italia viva hanno già detto entrambe che le loro dimissioni sono un’ipotesi concreta”, sottolinea Rosato.

Nell’incontro con il premier previsto in serata “gli diremo quello che gli abbiamo già detto. E’ lui che deve darci risposte. Noi abbiamo già parlato in Aula, in maniera molto trasparente, siamo contrari a un governo opaco, che ancor oggi non ha reso disponibili ai ministri i progetti da finanziare con il Recovery fund. Siamo contrari al commissariamento della politica e della pubblica amministrazione. Chiediamo scelte condivise sul Recovery fund, che è un’occasione unica per il paese”.

“Chiediamo grande chiarezza e trasparenza. Vogliamo capire se si chiude con la demagogia del non utilizzo del Mes e se questo governo è finalmente in grado di gestire dossier aperti da troppo tempo come quello di Autostrade. Per noi in una situazione di crisi pandemica come quella che stiamo affrontando è una follia non investire in sanità. E siamo preoccupati per la distribuzione del vaccino anti-Covid: speriamo che – al di là dei proclami – non finisca come il fallimento della vaccinazione anti-influenzale. Le risorse per la sanità sono indispensabili, e il Mes le garantisce”.

Vep/Int9