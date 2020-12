Mercoledì 16 dicembre 2020 - 13:44

Zaia chiede nuove misure: o le prendiamo noi

"Il week end si avvicina"

Roma, 16 dic. (askanews) – La riunione con il Governo è stata “importante: tutti noi governatori abbiamo detto che cosa pensiamo. Per il Veneto, io ho detto che abbiamo necessità di adottare misure come Veneto, e necessità di capire come si chiude questa questione nazionale, altrimenti prendiamo noi delle misure autonomamente, perché il weekend si avvicina”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

“Abbiamo poi chiesto che eventuali misure siano accompagnate da ristori per le categorie colpite, e il ministro Boccia ci ha rassicurato su questo, dicendo che ne ha anche parlato con il ministro Gualtieri.Ci incontreremo di nuovo stasera o domani mattina e io ho chiesto che sia presa una decisione sulle restrizioni. Altrimenti dovremo fare da noi”.

“A gennaio – ha proseguito Zaia – sarà un momento difficile: ci sarà l’apertura della scuola, la campagna vaccinale, il Covid e anche l’influenza. Se arriviamo al 7 gennaio con tutte queste cose insieme non ne usciamo. Pensate solo che il personale sanitario, impegnato per le vaccinazioni, sarà contemporaneamente impegnato sul fronte coronavirus e anche sul fronte dell’influenza che arriverà. Quindi il tema delle restrizioni adesso è importante. E il Governo le sta valutando”.

Sav/int5