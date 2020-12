Lunedì 14 dicembre 2020 - 21:46

Zingaretti: azione governo deve proseguire, non discusso rimpasto

"Serve sintonia con problemi italiani"

Roma, 14 dic. (askanews) – “Crediamo che l’azione di governo debba andare avanti con una grande sintonia con i problemi italiani”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

“Credo – ha aggiunto – che sia stato un incontro utile, che ha ripreso lo spirito iniziato a Palazzo Chigi il 5 novembre, cioè di mettere sul tappeto i temi e i nodi per un rilancio dell’azione di governo: dai temi dell’agenda sociale, del lavoro, del rilancio delle imprese, anche la grande questione della sanità, in uno spirito per quanto ci riguarda molto costruttivo”.

A chi gli chiedeva se si sia parlato di rimpasto, Zingaretti si è limitato a rispondere “no”.