Lunedì 14 dicembre 2020 - 19:57

Recovery fund, Crimi: coinvolgere tutti i ministri su piano

"Trovare migliore configurazione"

Roma, 14 dic. (askanews) – “Abbiamo parlato del Recovery fund, abbiamo cercato di far comprendere come sia necessario che tutti i Ministeri e i ministri siano messi nelle condizioni di poter approfondire i progetti presentati e cercar di capire quale sia la migliore configurazione del piano per il Paese”. Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, al termine dell’incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.