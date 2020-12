Lunedì 14 dicembre 2020 - 20:25

Il tema rimpasto è surreale, il M5s non è disponibile (così Vito Crimi)

Coinvolgere tutti i ministri sul piano per il Recovery Fund

Roma, 14 dic. (askanews) – “Abbiamo avuto una lunga chiacchierata con il presidente del Consiglio e abbiamo approfondito anche il tema del rimpasto, che riteniamo surreale, ribadendo che dal nostro punto di vista non c’è alcuna disponibilità ad alcun rimpasto”. Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, al termine dell’incontro con il premier Conte a Palazzo Chigi. “Ci sembra surreale – ha ribadito – nella situazione in cui ci troviamo di pandemia, discutere di rispasto. Per cui non si discute di rimpasto”.

“Abbiamo parlato del Recovery fund – ha aggiunto Crimi – abbiamo cercato di far comprendere come sia necessario che tutti i Ministeri e i ministri siano messi nelle condizioni di poter approfondire i progetti presentati e cercar di capire quale sia la migliore configurazione del piano per il Paese”.

Nell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha concluso Crimi, “abbiamo rilanciato sui temi, sulle questioni che ci stanno più a cuore, a partire dalla proroga del superbonus per tutto il 2023 perché l’attività di governo deve essere rilanciata facendo misure per far ripartire anche l’economia. Quella è una misura fondamentale. E poi – ha aggiunto – abbiamo tanti dossier fermi: la legge sul conflitto di interessi, la legge sulle lobby e tante altre questioni che abbiamo ferme in Parlamento e che devono essere sbloccate. Quindi forse partendo da quelle il rilancio dell’attività del governo e del Parlamento può essere messa al centro della nostra agenda”.

