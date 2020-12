Lunedì 14 dicembre 2020 - 16:34

Il governo valuta una stretta per Natale su pressione del Cts

Chiesti approfondimenti, in serata è possibile una nuova riunione

Roma, 14 dic. (askanews) – Il governo sta valutando la possibilità di intervenire per una ulteriore stretta natalizia, per il contenimento dell’epidemia di coronavirus. Questo è quanto emerge dopo la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione dei partiti di governo e i membri del Comitato tecnico-scientifico.

Il Cts, secondo quanto si apprende, ha fatto il punto sulla situazione (che vede il 36% dei posti occupati nelle intensive e il 42% nelle aree mediche) e ha suggerito all’esecutivo di rafforzare le misure previste, anche con una forma di lockdown durante il periodo natalizio. Il governo, secondo quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, sta valutando di accogliere la proposta ma ha formulato la richiesta di avere ulteriori dati e approfondimenti.

Per questo nelle prossime ore il Cts dovrebbe riunirsi per un nuovo aggiornamento della situazione e per formulare eventuali proposte per un intervento. Dopo le indicazioni del comitato, forse già in serata, Conte dovrebbe tornare a riunirsi con i capi delegazione per la valutazione finale.

Afe/Int11