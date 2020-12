Lunedì 14 dicembre 2020 - 08:40

Bonaccini dice che il governo è lontano dal Paese reale

"Roma ascolti enti locali e imprese"

Roma, 14 dic. (askanews) – La politica romana “penso sia molto fragile, non sempre in grado di cogliere i bisogni e le priorità dei cittadini. E non essere riusciti ad affrontare per tempo il nodo delle riforme istituzionali ci ha reso ancor più deboli davanti alla pandemia e alla crisi economica che produce”. Lo dice in un’intervista a La Stampa il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

“Un rimpasto – prosegue sull’ipotesi di un Conte-ter con Zingaretti, Renzi e Di Maio – non è mai in se’ la soluzione. Il presupposto deve essere un progetto per l’Italia. Questa discussione di palazzo rischia di tagliare fuori le Regioni e i Comuni, i sindacati e le imprese, la cultura e la ricerca. Se manca il Paese, non c’è rimpasto che risolva”.

“Il Mes? I soldi del Mes li avrei presi ieri. Invece, abbiamo assistito a uno scontro ideologico mentre dovremmo rafforzare i nostri ospedali, ampliare la rete territoriale dei servizi, sostenere la domiciliarità e la telemedicina, assumere nuovi medici e infermieri”, conclude.

