Giovedì 10 dicembre 2020 - 21:08

Recovery, Renzi: verifica? serve un dibattito in Parlamento

Va ascoltata anche l'opposizione

Roma, 10 dic. (askanews) – “Non so se va fatta una verifica, va fatto un dibattito in Parlamento anche ascoltando l’opposizione. Quei 209 miliardi del Recovery fund non sono mica miei e suoi. Conte dice ‘io farei così, cara maggioranza, cara opposizione, cosa mi dici?’. E i sindaci vogliamo ascoltarli?”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4.