Lunedì 7 dicembre 2020 - 15:33

Recovery fund,Conte:Italia volterà pagina,no ritorno a status quo

"Da 20 anni Paese in difficoltà a tenere passo altri"

Roma, 7 dic. (askanews) – Per l’Italia “oltre a recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, si tratta di voltare pagina rispetto al passato. Non possiamo permetterci di ritornare allo status quo precedente a questa crisi”. E’ quanto scrive il premier Giuseppe Conte, nel Piano di ripresa e resilienza, secondo quanto si legge in una bozza del documento.

“L’Italia – aggiunge – da oltre 20 anni fatica a tenere il passo delle altre economie avanzate. Il nostro Paese da tempo sconta tassi di crescita del prodotto e della produttività significativamente inferiori a quelli delle altre maggiori economie avanzate e insufficienti per garantire un miglioramento significativo del benessere dei suoi cittadini”.