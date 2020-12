Lunedì 7 dicembre 2020 - 15:31

Recovery fund, Conte: per successo Italia serve apporto di tutti

"Totale impegno del governo"

Roma, 7 dic. (askanews) – Il Piano nazionale di rilancio e resilienza “per dare concretezza ai suoi obiettivi persegue molte linee di azione, sulle quali ci sarà il totale impegno del Governo, ma per il cui successo è necessario l’apporto di tutte e di tutti”. E’ quanto scrive il premier Giuseppe Conte, nel Piano di ripresa e resilienza, secondo quanto si legge in una bozza del documento.

“Nella sua ricca articolazione – aggiunge – il Piano ha una strategia chiara: il rafforzamento del capitale umano, naturale e sociale del nostro Paese, un principio cardine nella centralità della persona, con la sua libertà, le sue aspirazioni e la sua dignità che va tutelata sempre, nel mondo del lavoro come nella società, e un orizzonte di lungo periodo, come indicato dal nome stesso del programma Europeo: ‘la Nuova Generazione’ cui dobbiamo guardare perché ‘Non abbiamo ereditato la Terra dai nostri padri, ma l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli'”.