Sabato 5 dicembre 2020 - 18:50

Governo, Crimi: non cadrà su riforma Mes, risoluzione unitaria

"Non è una battaglia ideologica"

Roma, 5 dic. (askanews) – “Quello che si voterà è una risoluzione sulle comunicazioni del presidente Conte e a fronte delle comunicazioni di Conte predisporremo una risoluzione che sarà condivisa con la maggioranza e sono convinto che la risoluzione che troveremo sarà una risoluzione unitaria che porterà a guardare oltre”. Il Governo cadrà su questo? “Assolutamente no”. Lo ha detto a Sky TG24 Live In Courmayeur, il capo politico del M5S Vito Crimi.

Quella sul Mes “non è una battaglia ideologica, è una convinzione: il Mes, anche quello sanitario che è stato presentato senza condizionalità anche se non lo è, è uno strumento anacronistico e non adeguato a quello che stiamo affrontando tanto che nessun Paese ha provato ad accedervi, ha dimostrato, proprio quando sarebbe stato utile per chi lo ha creato, la sua inutilità e va superato e smantellato e questo era nel nostro programma e continua ad essere un nostro obiettivo”. La riforma del Mes “non ci piace perchè non cambia sostanzialmente gli effetti negativi, anche se non passasse la riforma il Mes continua ad esistere. Noi riteniamo che non va utilizzato e se il problema è reperire 37 miliardi per la sanità, ne abbiamo già trovati 10 miliardi con lo scostamento, e siamo pronti a farne un altro. Anche le opposizioni hanno capito :lo scostamento è lo strumento per trovare le risorse necessarie, senza accedere a strumenti capestro”. “I 300 milioni di risparmi di cui parla Renzi ci costerebbero in termini di impegni e ulteriori costi per il Paese, come è accaduto con la riforma Fornero. E non abbiamo nessuna intenzione di ipotecare il futuro per 300 milioni”, ha concluso.