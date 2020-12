Sabato 5 dicembre 2020 - 02:12

Chiusa assemblea M5S, resta spaccatura che mette a rischio Governo

Mercoledì Conte in Parlamento, voto a rischio su Consiglio Ue e Mes

Roma, 5 dic. (askanews) – Si è conclusa senza una votazione la lunga assemblea notturna dei parlamentari del Movimento 5 stelle dedicata al delicatissimo voto in programma mercoledì 9 sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre prossimi.

Restano quindi pochi giorni per cercare di ricucire lo strappo interno sulla decisione del Governo di aderire alla riforma del Mes, in precedente sempre avversata dal M5S o comunque condizionata, anche nei voti di indirizzo in Parlamento, a una logica “a pacchetto” che dovrebbe comprendere altre riforme, tra cui maggiori garanzie Ue per le crisi bancarie. Uno strappo interno che mette a rischio i numeri della maggioranza, che al Senato rischia di doversi affidare a qualche opportuna assenza dai banchi dell’opposizione (di Forza Italia in particolare) per salvare il Governo.