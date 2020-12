Giovedì 3 dicembre 2020 - 20:46

Mes, Conte: non drammatizziamo, il 9 in Parlamento non si decide

"Le forze di maggioranza ci sono e ci saranno"

Roma, 3 dic. (askanews) – “Questo processo riformatore non è di oggi, non è di ieri ma dura da un anno e mezzo, ho fatto diversi passaggio parlamentari”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa a palazzo Chigi sulle nuove misure antiCovid, rispondendo a una domanda sulla lettera di alcune decine di parlamentari del Movimento 5 stelle a proposito della riforma del Meccanismo europeo di stabilità alla quale il Governo italiano ha dato il suo assenso nel corso della recente riunione dell’Eurogruppo.

Quanto alle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo del 10 e dell’11 dicembre, previste per mercoledì prossimo, Conte ha precisato che “nel passaggio parlamentare non è da decidere se si attiverà o meno il Mes, ma verrò per spiegare i temi che dovrò affrontare al Consiglio Ue. Condividerò tutti i temi con le forze di maggioranza ma voglio ricordare che in ogni caso la riforma del Mes, come l’attivazione o meno del Mes, dovranno comunque passare per il parlamento”.

“Non drammatizziamo i passaggi, le forze di maggioranza ci sono e ci saranno”, ha concluso.